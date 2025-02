Scadenza a fine stagione CANCELLATA: l’ultima partita gli vale il rinnovo

Ora che si è conclusa la sessione invernale di calciomercato per l’Inter – e anche per tutte le altre squadre che ne hanno bisogno – c’è tempo per ragionare sui rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza a breve termine. Anche perché c’è un caso da sbrigare con un urgenza visti gli interessamenti arrivati da altre società, anche straniere.

In casa nerazzurra in tal senso ci sono alcune situazioni da valutare come De Vrij e Acerbi (scadenza 2026 ma con una particolarità) mentre Arnautovic e Correa paiono ormai destinati a partire a fine campionato. Il recente rendimento molto positivo di un giocatore di talento come Matteo Spinaccè potrebbe presto valere un rinnovo.

Il giovane attaccante classe 2006 ha l’attuale contratto che scade a fine stagione ma, secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, l’Inter è vicina a rinnovare l’accordo con il capocannoniere della sua Primavera che ha segnato una doppietta oggi in Youth League. Spinaccè piace a molte squadre anche dall’estero e per questo la società nerazzurra vuole chiudere in fretta il suo rinnovo.