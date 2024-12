Contratto Acerbi, l’Inter può CANCELLARLO: spunta una clausola

I continui problemi fisici di Francesco Acerbi hanno obbligato il tecnico Simone Inzaghi ad affidarsi ad una linea difensiva quasi sempre uguale e senza grandi possibilità di riposo. In questo momento infatti anche un altro leader del reparto come Benjamin Pavard è fermo ai box e tornerà a disposizione soltanto nel mese di gennaio.

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online riporta una novità assoluta in merito al contratto del difensore ex Lazio e Sassuolo. Attualmente la scadenza dell’accordo che lo lega all’Inter è fissata per giugno 2026, ciò significa che ha ancora a disposizione un anno di militanza in nerazzurro in seguito alla stagione attualmente in corso.

La novità è rappresentata dal fatto che l’Inter si è riservata una clausola unilaterale per sciogliere con un anno di anticipo il contratto di Acerbi. Se lo riterrà necessario, la società nerazzurra in estate potrà quindi liberare il difensore classe 1988 e renderlo svincolato già al termine di questa stagione.

La serie di infortuni che hanno colpito Acerbi in questa prima metà di campionato e il conseguente ritorno ad alti livelli di De Vrij potrebbero influire su questa decisione della società che in estate andrà a caccia di un profilo giovane per la difesa, a questo punto probabilmente al posto del numero 15.