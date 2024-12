5 cambi per Inzaghi: Inter RIBALTATA contro la Lazio

Dopo il rammarico per la sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen, in casa Inter si stanno ultimando i preparativi per la trasferta nella capitale in programma lunedì sera quando i nerazzurri sfideranno la Lazio, una delle squadre più in forma della Serie A.

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il tecnico Simone Inzaghi ha in programma cinque cambi di formazione rispetto alla gara persa in Germania. Ancora una volta quindi l’allenatore ribalta la sua Inter in questa staffetta tra impegni di Champions League e di campionato.

Nell’undici titolare i cinque giocatori che scenderanno in campo dal primo minuto contro la Lazio tornano Lautaro, Barella, Dimarco, Dumfries e Mkhitaryan. A far loro posto saranno Taremi, Frattesi, Carlos Augusto, Darmian e Zielinski.

Si rivedrà quindi una formazione in “modalità Serie A”, una versione di Inter che Inzaghi sfrutta sempre al meglio per gli impegni di campionato mentre ha concesso riposo a tanti big in Champions League dove ad esempio Lautaro e Thuram hanno fatto una sorta di staffetta per gestire le energie. Un discorso che non riguarda la difesa: Bisseck, De Vrij e Bastoni saranno ancora una volta costretti agli straordinari.