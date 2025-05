Forfait UFFICIALE: titolare out per Inter-Barcellona

Dopo un primo atto spettacolare in Spagna, sarà Inter-Barcellona a San Siro a decidere chi accederà alla finale di Champions League. La gara di andata, terminata 3-3, lascia ancora tutto in bilico per il ritorno, con i due allenatori costretti a fare i conti non solo con l’avversario, ma anche con infortuni pesanti.

L’Inter è in ansia per le condizioni di Pavard e Lautaro Martinez, sui quali ancora non vi è certezza in vista della gara di martedì. Il Barcellona, invece, è sicuro di aver perso un suo titolare: Jules Kounde. Il difensore francese è uscito nel primo tempo della gara di Montjuic e nelle ultime ore non sono arrivate buone notizie sulle sue condizioni.

Il giocatore blaugrana ha riportato una lesione distale al bicipite femorale della coscia sinistra, che lo costringerà a stare fuori dai campi per almeno due settimane. Flick, dunque, perde un pezzo importante in vista della gara di ritorno delle semifinali di Champions League.