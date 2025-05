L’infortunio di Lautaro Martinez in Barcellona-Inter è stata forse l’unica nota davvero negativa della serata dei nerazzurri nell’andata delle semifinali di Champions League. Il capitano è uscito all’intervallo dopo aver iniziato a zoppicare in maniera vistosa in campo. Immagini che preoccupano molto tutto il mondo nerazzurro.

Una prima diagnosi parla di risentimento ai flessori della coscia destra. Novità ufficiali arriveranno nella giornata di oggi, quando Lautaro completerà gli esami iniziati ieri. Come riportato da calciomercato.com, oggi è prevista una risonanza magnetica che stabilirà in modo definitivo l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

Sarebbero praticamente nulle le possibilità di rivederlo in campo per il ritorno con il Barcellona. Al tempo stesso, la speranza dello staff nerazzurro sarebbe quella di rimetterlo in sesto in vista dell’eventuale finale di Champions League del 31 maggio.