Occhio a Inter-Barcellona: Inzaghi studia una RIVOLUZIONE

Il primo atto della doppia sfida delle semifinali di Champions League ha ridato un po’ di speranza dopo una settimana complicatissima, con tre sconfitte di fila. Inter-Barcellona, allora, darà ai nerazzurri l’occasione di completare l’opera a San Siro, davanti ai propri tifosi. Prima, però, gli uomini di Inzaghi devono pensare a un’altra sfida.

Domani, infatti, l’Inter ospita il Verona, in una gara importante per ritrovare la vittoria e per conservare ancora una minima speranza nella lotta Scudetto. Tuttavia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi sembra pronto a una piccola rivoluzione, con l’obiettivo di concedere un po’ di riposo ai titolarissimi.

Sommer, Mkhitaryan e Bisseck, infatti, dovrebbero essere gli unici confermati rispetto alla gara di mercoledì. Spazio, dunque, a De Vrij, Carlos Augusto (al posto di Bastoni), Darmian, Frattesi, Asllani, Zalewski e alla coppia Correa-Arnautovic in attacco.