Cambia lo scenario per il ritorno in campo di Pavard

C’è grande attesa in casa Inter per gli esami di Lautaro Martinez, che determineranno l’entità dell’infortunio rimediato contro il Barcellona. I nerazzurri, però, monitorano con attenzione anche le condizioni di Benjamin Pavard, in vista del ritorno delle semifinali di Champions League.

Lo scenario per il rientro del francese, infatti, sembra essere mutato nelle ultime ore. Come riportato da calciomercato.com, l’ottimismo attorno a Pavard sembra essere in crescita rispetto a qualche giorno fa, anche se un suo rientro in campo martedì sera rimane abbastanza difficile.

Tuttavia, in casa nerazzurra ora ci sarebbe un piccolo spiraglio per riavere a disposizione il francese per la gara di San Siro contro il Barcellona. La situazione andrà monitorata con attenzione nei prossimi giorni per capire se Pavard riuscirà davvero a recuperare dal problema accusato contro la Roma.