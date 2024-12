L’Inter Primavera non si ferma più: NETTA vittoria contro l’Atalanta

Dopo le grandi prestazioni in Youth League che hanno permesso all’Inter U19 di ottenere il primo posto in classifica con sei vittorie su sei gare disputare, anche in campionato la formazione di Andrea Zanchetta pare non volersi proprio fermare.

Nel campionato Primavera 1, i nerazzurri hanno ottenuto oggi un netto successo per 0-3 sul campo dei pari età dell’Atalanta. Il match è stato dominato in lungo e in largo dall’Inter che ha portato a casa i tre punti grazie alle marcature messe a segno in due minuti nel primo tempo da Topalovic e Venturini mentre poi nella ripresa è arrivato il gol di Spinaccé che ha chiuso i giochi.

Si tratta della nona vittoria su 15 giornate finora disputate. I giovani interisti ora hanno agganciato a quota 30 punti la vetta della classifica condivisa con la Roma e la Fiorentina ma si tratta di un primato momentaneo visto che i viola e anche il Sassuolo (a -1) devono ancora giocare e si sfideranno tra di loro domani.