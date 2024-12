Allenamento ad Appiano: novità sulle condizioni di Acerbi

Questa mattina l’Inter ha svolto una seduta di allenamento ad Appiano Gentile in vista della partita che lunedì sera giocherà a Roma contro la Lazio di Marco Baroni. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi farà così visita alla sua ex squadra cercando una vittoria per mettersi alle spalle il ko di Champions League contro il Bayer Leverkusen.

Le ultime novità sull’allenamento, riportate dai colleghi di Sky Sport, sottolineano che ancora una volta Francesco Acerbi non si è allenato a pieno con il gruppo. Il difensore 36enne, come previsto non sarà convocato per la trasferta nella capitale visto che non è ancora riuscito a recuperare dal suo infortunio muscolare.

Inzaghi dovrà quindi nuovamente affidarsi alla retroguardia composta da Bisseck, De Vrij e Bastoni con Palacios come prima alternativa più gli esterni Darmian e Carlos Augusto che possono essere chiamati in causa a gara in corso per ricoprire una delle posizioni difensive.

L’ex Sassuolo e Lazio non è infatti l’unico infortunato nel reparto arretrato dell’Inter visto che pure Benjamin Pavard non sarà disponibile fino a gennaio per un guaio muscolare. La speranza di Inzaghi a questo punto è quella di provare a recuperare Acerbi per la partita di giovedì in Coppa Italia contro l’Udinese.