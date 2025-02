L’Inter vola in Youth League: nuova VITTORIA per la qualificazione

Dopo un girone perfetto con sei vittorie su sei in Youth League, l’Inter torna in campo europeo e lo fa con una prestazione eccellente. I giovani nerazzurri allenati da Andrea Zanchetta sono riusciti a battere in casa il Lille con il punteggio di 3-1. Si trattava di un turno unico di spareggio e ora si vola dritti agli ottavi di finale della competizione.

Le reti interiste portano le firme di Spinaccè (autore di una strepitosa doppietta in tre minuti alla mezz’ora del primo tempo) e poi di Mosconi che ha di fatto chiuso il match poco prima dell’ora di gioco. A nulla è servito infatti il gol del Lille segnato al 90′ da Lachaab.

Continua quindi l’ottimo cammino europeo dell’Inter che adesso attende di scoprire chi incontrerà negli ottavi di finale di Youth League. La speranza di mister Zanchetta e di tutti i tifosi nerazzurri è che questa squadra possa continuare ad esprimere un gioco così bello e dei risultati così prestigiosi anche nella fase ad eliminazione diretta dopo il primo posto della “Fase Campionato”.