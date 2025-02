Novità dal Giudice Sportivo: un titolare a rischio per il big match

Nella giornata odierna, essendosi concluso il turno di Serie A proprio con la partita dell’Inter, il Giudice Sportivo del campionato ha emesso il suo comunicato nel quale sono racchiusi tutti i verdetti in merito a squalifiche, diffide e multe per i comportamenti dei tesserati delle varie società nell’ultima giornata di Serie A.

Per quanto riguarda l’Inter c’è la novità relativa a Denzel Dumfries che ha scontato la sua giornata di squalifica nel match vinto con la Fiorentina ed è quindi pronto a tornare in campo per la prossima gara che sarà domenica a Torino contro la Juventus.

Simone Inzaghi da oggi dovrà invece fare attenzione ai cartellini che prenderà Henrikh Mkhitaryan perché con l’ammonizione presa ieri è entrato nell’elenco dei diffidati (che sempre dell’Inter coinvolge anche Bastoni). Il centrocampista armeno dovrà quindi stare attento a non prendere un cartellino giallo nella gara contro il Genoa di settimana prossima per evitare di saltare poi il big match a Napoli di inizio marzo.