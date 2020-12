Serie A, le partite su DAZN di questo weekend: Cagliari-Inter e non solo

Dopo la Champions League e l’Europa League ritorna la Serie A con un weekend che si prospetta avvincente e che è già iniziato con la sfida tra Sassuolo e Benevento. L’undicesima giornata del massimo campionato italiano si concluderà domenica sera con la sfida tra Milan e Parma alle ore 20.45.

Come ogni weekend, saranno tre le gare trasmesse da DAZN, la piattaforma streaming che trasmette tre gare di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva. Tra le gare in programma questo weekend su DAZN c’è anche la sfida tra Cagliari e Inter, in programma domenica alle 12.30. La squadra di Antonio Conte dovrà riscattarsi dopo l’eliminazione dalle coppe europee. Il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk ha lasciato l’amaro in bocca e servirà una grande prestazione un buon risultato per riprendersi e immettersi sulla strada giusta per puntare alla Serie A. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Altra gara in onda su DAZN sarà quella tra Lazio e Verona, in programma sabato alle ore 20.45. Una sorta di scontro diretto tra le due siccome in classifica distano solamente un punto. Alle ore 15.00 di domenica 13 dicembre andrà in scena Atalanta-Fiorentina. I nerazzurri di Bergamo sono reduci dalla qualificazione agli ottavi di Champions, la Fiorentina deve accumulare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

