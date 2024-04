Niente sirene di Premier per Inzaghi: due vie per restare all’Inter

Simone Inzaghi è stato uno dei grandi artefici dello Scudetto dell’Inter. Un successo che i nerazzurri vogliono rendere un punto di partenza per un ciclo ancora lungo. E uno dei pilastri sarà proprio il tecnico piacnetino, il cui futuro a Milano verrà blindato a breve.

Come scrive Il Giornale, le sirene della Premier League sono lusinghe importanti (il Liverpool in particolare ha preso informazioni), ma per il tecnico la priorità sembrerebbe restare all’Inter. Le parti si incontreranno nei prossimi giorni per trovare l’accordo.

Saranno due le vie percorribili per Inzaghi: accettare un accordo biennale o continuare sulla strada dei prolungamenti annuali intrapresa fin qui. La scelta dipenderà dall’offerta economica, ma anche dalle prospettive del club per il futuro.