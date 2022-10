Skriniar, oggi l’incontro per il rinnovo. L’Inter ha pronta la sua offerta

Il club nerazzurro vuole trattenere lo slovacco a tutti i costi ed è pronta a fare un'offerta importante per il rinnovo del contratto

Giornata importante in casa Inter. Infatti, si terrà oggi l'incontro per il rinnovo di Milan Skriniar, attuale capitano dei nerazzurri e pilastro della squadra da ormai 4 abbondanti. Il club ha pronta un'offerta importante per convincerlo a rimanere.