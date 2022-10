Zhang non vuole vendere l’Inter: il retroscena dietro le sue parole

Il presidente dell' Inter , Steven Zhang , ha parlato ieri, in un'intervista concessa a Sky Sport, al termine della vittoria contro il Viktoria Plzen . Parole importanti quelle del patron nerazzurro, che ha ribadito la sua volontà di rimanere in sella, negando qualsiasi ipotesi di cessione.

Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport , ci sarebbe un retroscena a giustificare le parole di ieri. Non può essersi trattato solo di emotività. Infatti, dalla Cina devono essere arrivate notizie importanti, riguardanti il padre, Zhang Jindong .

Le parole di Steven Zhang di ieri sera non sono sicuramente banali. Da capire quanto quest'ultime però fossero affermazioni di facciata o realmente convinte. Qualcosa in più probabilmente si saprà al termine dell'assemblea dei soci di domani. Per ora, rimangono le voci attorno a una possibile cessione del club, anche se il presidente nega, affermando di star cercando solo dei soci di minoranza.