Zhang: “Ogni anno cerchiamo di migliorare la rosa. L’Inter non è in vendita”

ALLENATORE E SQUADRA - "Il nostro allenatore e i nostri giocatori si stanno allenando duramente. Il lavoro degli ultimi anni è stato fatto per il bene del club. L’allenatore è sicuramente un top, molto resiliente davanti alle difficoltà e in grado di superarle. Superare un girone così difficile mostra le qualità della nostra squadra e del nostro allenatore".

CESSIONE - "Negli ultimi 4 anni ci sono sempre state queste speculazioni. Ci sono sempre tante voci, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi. Posso dire che non sto parlando con nessun investitore e che il club non è in vendita. E finché sarò presidente saremo concentrati al massimo sulle vittorie dentro e fuori dal campo. Oggi è la riprova del lavoro che abbiamo fatto tutti insieme ed è qualcosa impensabile 6 anni fa".

FUTURO -"I tifosi dell’Inter e tutti noi vogliamo solo il meglio e vorremo che tutti facessero di più per migliorare sempre e comunque. In questi ultimi 18 mesi abbiamo visto 3 titoli, mai visto negli anni precedenti e per me vuol dire che abbiamo fatto le scelte giuste e siamo sempre migliorati. Vogliamo sempre migliorare e oggi lo abbiamo dimostrato".