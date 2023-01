Skriniar, ma che combini? I voti della disastrosa prestazione in Inter-Empoli

Il difensore ha giocato una delle sue peggiori gare in nerazzurro

Enrico Traini

Non deve essere stata una partita semplice per Milan Skriniar. Inter-Empoli, infatti, è stata la prima gara del difensore dopo la notizia che non avrebbe rinnovato il contratto. C'erano anche dubbi su una sua presenza, ma il centrale slovacco è sceso regolarmente in campo, con la fascia da capitano al braccio.

Tuttavia, psicologicamente non doveva essere tutto come al solito. Sebbene San Siro non gli abbia creato un clima ostile, Skriniar non è parso lo stesso giocatore di sempre. Lo fa notare anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come sia "sempre in ritardo".

La conseguenza di ciò sono le due ammonizioni in 40 minuti, che portano a un'espulsione prematura e abbastanza sconvolgente. In particolare il secondo giallo, è figlio di un'entrata che ha quasi dell'incredibile, e che difficilmente ci si aspetterebbe da un giocatore del calibro e di Skriniar.

La Rosea non riesce a dare una spiegazione all'intervento "senza senso" su Caputo. Il Corriere dello Sport, invece, lo definisce incauto. Più duro Tuttosport, che sottolinea il clima accogliente di San Siro. Per il quotidiano torinese, allora, l'espulsione è una sciocchezza ancora più grave, poiché non motivata da alcuna pressione ambientale.

Il fallo che ha portato al secondo giallo, dunque, è il simbolo di una prestazione totalmente negativa, forse una delle peggiori mai giocate dal difensore in maglia Inter, arrivata nel momento più delicato della sua esperienza nerazzurra.

Di seguito le pagelle della disastrosa prestazione di Skriniar in Inter-Empoli:

La Gazzetta dello Sport - 4

Corriere dello Sport - 4

Tuttosport - 4