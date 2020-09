Social – Anche Hakimi celebra il suo approdo sul pianeta Inter!

Achraf Hakimi, come il compagno Diego Godin, ha affidato al proprio account Twitter il proprio entusiasmo per l’inizio della preparazione in vista della nuova stagione dell’Inter.

L’esterno marocchino, prelevato dal Real Madrid e intorno a cui ci sono grandi aspettative, sembra veramente carico in vista della nuova avventura nel campionato italiano, dopo quelle in Liga e in Bundesliga. In una delle foto posa con Lautaro Martinez, come lui giovane gioiello su cui Suning vuole costruire un futuro vincente. Come scritto dal calciatore: “New adventure, new colors, new season!”

