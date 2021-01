Social – Biasin su Fiorentina-Inter: “Lukaku-Barella, un discreto piano b”

L’Inter è riuscita a battere le Fiorentina negli ottavi di finale di Coppa Italia grazie ad un goal al 119 esimo minuto, con lo spettro dei rigori ormai ad un passo. La rete è nata sull’asse Barella-Lukaku, inseriti a gara in corso da Antonio Conte e che non hanno deluso le aspettative del tecnico.

Come ha fatto notare anche Fabrizio Biasin, noto giornalista e tifoso nerazzurro, che sul proprio profilo Twitter non ha mancato di commentare: “Barella-Lukaku, per oggi è un discreto piano b”.

