Social – Eriksen si riprende la Nazionale: “Era passato troppo tempo dall’ultima partita”

Non è stato un ritorno positivo per la Danimarca di Christian Eriksen in campo, nel match andato in scena ieri sera contro il Belgio di Romelu Lukaku. Ad avere la meglio, pur senza trovare il gol, è stato il centravanti dell’Inter che con la sua Nazionale è riuscito a superare per 0-2 l’ex Tottenham nella gara valida per la Nations League. Al di là del risultato, però, sui propri social Eriksen è espresso la propria gioia per esser tornato a difendere i colori del proprio Paese.

Il trequartista danese, in quanto leader tecnico della sua nazionale, è rimasto in campo per tutto il corso della partita, nonostante non sia alla fine riuscito ad incidere come avrebbe voluto ai fini del risultato finale. Al termine dell’incontro, però, c’era spazio solamente per la felicità di aver comunque ritrovato la propria selezione, come dimostrato dal post pubblicato da Eriksen su Instagram: “Era passato troppo tempo dall’ultima partita internazionale! Ma poter correre di nuovo ci può portare a nuovi traguardi”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<