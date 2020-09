TS – Nainggolan, ultima chiamata per non perdere l’Inter. Atteso colloquio con Conte

E’ un Radja Nainggolan fortemente concentrato quello che durante l’ultima settimana ha ricominciato gli allenamenti ad Appiano Gentile dopo essere rientrato ufficialmente dal prestito al Cagliari. Il centrocampista belga è stato rimesso in discussione dal direttore sportivo Piero Ausilio, che in una recente intervista ha improvvisamente riaperto le porte nerazzurre all’ex giallorosso. Per il Ninja, dunque, è pronta una nuova chance, probabilmente l’ultima che il club è disposto a concedergli.

Domani, quando il gruppo quasi al completo rientrerà alla Pinetina per svolgere i tamponi prima della ripresa degli allenamenti fissata per martedì, Nainggolan incrocerà Conte. Dopo oltre un anno, il centrocampista belga e il tecnico interista avranno modo di tornare a discutere. Come sappiamo, l’allenatore nutre parecchia stima nei confronti del Ninja e solamente una direttiva dettata dal club lo ha allontanato lo scorso anno nel prestito in Sardegna.

Conte è chiaramente pronto a riaprire ad un suo reintegro in squadra, a patto che Nainggolan si metta in riga come tutti gli altri compagni e soprattutto non infranga il codice comportamentale di un gruppo che la scorsa stagione ha finalmente trovato equilibrio e serenità all’interno dello spogliatoio. L’Inter, ad ogni modo, non esclude comunque una possibile cessione nelle prossime settimane, ma molto dipenderà dall’atteggiamento con cui il belga approccerà i primi allenamenti sotto lo sguardo vigile del tecnico leccese.

