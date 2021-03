Social – Felipe Melo esulta per la sconfitta della Juve

Felipe Melo, ex centrocampista di Juve e Inter, ha ripetutamente ribadito come i colori bianconeri non gli vadano più molto a genio, anzi. Nonostante l’esperienza a Torino il brasiliano prova un astio profondo per la Juve, figlio anche delle stagioni passate successivamente a Milano.

In occasione della clamorosa vittoria del Benevento sulla Juventus, Felipe Melo ha commentato un post ironico di Luca Mastrangelo, noto tifoso e youtuber interista, su Instagram. Il commento del calciatore lascia poco spazio ai dubbi circa la sua felicità:

