Social – FIFA 22, Diego Milito inserito tra gli eroi FUT

Sarà uno dei campioni celebrati nel prossimo titolo

Diego Milito è e rimarrà per sempre il principe nerazzurro, l'eroe più rappresentativo della magica annata del Triplete dell' Inter nel 2010. Ora finalmente il suo apporto verrà riconosciuto anche nel videogioco di calcio con più utenti al mondo. Nella prossima versione del gioco di EA infatti, FIFA 22, i tifosi nerazzurri troveranno una bella sorpresa.

Diego Milito infatti sarà uno degli eroi FUT, ossia campioni tanto rappresentativi in un dato campionato da poter essere schierati con il massimo dell'intesa in qualsiasi squadra originaria di quel paese, in questo caso naturalmente la Serie A. Ecco l'annuncio ufficiale: