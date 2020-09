Social – Godin è entusiasta della ripresa degli allenamenti con l’Inter… e di Hakimi!

Nonostante voci sempre più insistenti lo vogliano lontano da Milano, direzione Rennes, Diego Godin non si fa distrarre e si allena con la consueta grinta e professionalità con l‘Inter.

Il veterano uruguagio, che potrebbe comunque rimanere come pedina d’esperienza e garra, si è dimostrato entusiasta per la ripresa degli allenamenti alla Pinetina in vista della prossima stagione con un post sul proprio profilo Twitter dove posa insieme al neo acquisto Hakimi.

