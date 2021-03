Social – Messi, record di presenze col Barcellona. E Vidal lo omaggia: “Il migliore, magico, un extraterrestre”

Non si offenda chi, in Italia, è abituato a portare le insegne di alieno e di maestro: Arturo Vidal ha giocato pure in quella squadra là, ma le sue attenzioni – oggi – sono rivolte a un altro alieno, a un altro maestro. Si tratta di Lionel Messi, attaccante del Barcellona, ex compagno di squadra di Vidal, che nella serata di oggi ha raggiunto quota 767 presenze con la maglia del Barcellona, raggiungendo Xavi come primatista di presenze in blaugrana e festeggiando il traguardo con un eurogol all’Huesca.

Sul suo profilo Instagram, quindi, Vidal ha dedicato parole al miele a Lionel Messi: “Un record in più, fratello – ha scritto il centrocampista cileno – Sei il maestro del calcio, sei il migliore, l’extraterrestre, l’unico, il magico. Sicuramente continuerai battendo molti altri record, sei unico, un abbraccio, extraterrestre…”. Ecco quindi il post di Vidal:

