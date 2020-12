Social – Nainggolan allontana le voci di mercato: “Sempre concentrato”

Le voci di mercato che vogliono Nainggolan lontano dall’Inter sono sempre più frequenti con la destinazione Cagliari come meta favorita. Il belga però, pur essendo ormai fuori dal progetto di Antonio Conte, è sempre concentrato durante gli allenamenti e come ha postato su Instagram non perde la fiducia.

Il “Sempre concentrato” con le faccine buffe lascia propendere per molte interpretazioni: la voglia di divertirsi ancora su un campo di calcio non è di certo passata a Nainggolan, vedremo a gennaio con quale maglia.

