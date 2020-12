Terza vittoria consecutiva per l’Inter di Antonio Conte in campionato. Dopo Torino e Sassuolo, la squadra nerazzurra batte anche il Bologna nell’anticipo serale della 10a giornata di Serie A. In rete Lukaku e Hakimi, autore di una doppietta. Vota il migliore in campo dei nerazzurri:

