LIVE – Segui le pagelle di Inter-Bologna in diretta su Passione Inter

Dopo le importanti vittorie ottenute contro Sassuolo e Borussia Mönchengladbach, il morale in casa Inter è tornato finalmente alto. L’ambiente appare compatto, ma soprattutto la squadra sembra aver raggiunto la solidità e la fame di un tempo. Ed il ritorno al canonico 3-5-2, abbinato ad un Antonio Conte tornato in modalità martello, ne sono un’ulteriore conferma. Questa sera a San Siro arriva il Bologna, avversario ostico e non facile da superare. Ecco qui di seguito, come di consueto, le pagelle della gara curate da PassioneInter.

Le PAGELLE LIVE di Inter-Bologna

HANDANOVIC 6 –

SKRINIAR 6 –

DE VRIJ 6,5 –

BASTONI 6,5 –

HAKIMI 6 –

VIDAL 6 –

BROZOVIC 6 –

GAGLIARDINI 6 –

PERISIC 6,5 –

SANCHEZ 6,5 –

LUKAKU 7 –

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi