Squalifica UFFICIALE: un titolare salta Inter-Roma

Momento molto delicato per la stagione dell’Inter, con tanti impegni delicati in rapida successione. Dopo la sfida con il Bologna e l’impegno in Coppa Italia con il Milan, i nerazzurri avranno un’altra gara delicatissima in Serie A. La squadra di Inzaghi ospiterà a San Siro la Roma.

Una sfida che l’Inter dovrà affrontare senza uno dei suoi pilastri in mezzo al campo. Nel primo tempo della gara contro il Bologna, infatti, è stato ammonito Henrikh Mkhitaryan. Un giallo molto pesante, dal momento che l’armeno era in diffida e sarà così squalificato nella prossima gara con i giallorossi.