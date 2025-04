Inzaghi pessimista su Thuram: l’annuncio sul derby

A pochi minuti dal calcio d’inizio, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN e Sky Sport per commentare l’imminente sfida Bologna-Inter, valida per la 33a giornata di Serie A e fondamentale per i nerazzurri nella lotta Scudetto. Il tecnico si è soffermato anche sulle condizioni di Thuram.

Bologna-Inter, le parole di Simone Inzaghi

SKY SPORT

“Affrontiamo questa partita con entusiasmo e voglia. Affrontiamo una squadra in salute e ben allenata, che in casa ha perso solo con il Verona in 10 uomini. Ci vorrà attenzione e una partita da squadra importante”.

“Ho fatto le scelte cercando di capire il tipo di partita. Ho cambiato il meno possibile, ma c’è massima fiducia. Stiamo recuperando giocatori fuori, aspettiamo Dumfries e Zielinski. Abbiamo questo problemino con Thuram, ma non penso che starà fuori tanto”.

“Zielinski, Dumfries e Thuram andranno valutati giorno per giorno. I primi 3 sono in fase di recupero e la prossima settimana dovrebbero tornare a lavorare. Thuram ha avuto un risentimento e penso che il ritorno mercoledì sia un po’ presto”.

DAZN

“Sappiamo che avversario incontriamo, che sta facendo benissimo, con un ottimo allenatore, che ha perso solo con il Verona in 10. Sappiamo che dovremo fare una grande partita, organizzati e determinati, perché dobbiamo fare punti”.

“Partita più importante dell’anno? Sono tutte importanti. Chiaramente Marotta lo ha detto giustamente, sono d’accordo, ma allo stesso tempo devo pensare a tutto quello che abbiamo. Oggi il focus è sul Bologna, perché è una partita determinante”.

“La fatica? Siamo nella fase finale, sappiamo il percorso fatto, ma c’è tanto entusiasmo e bisogna lasciare da parte la fatica e tenere i ritmi dell’avversario. Nei 2 giorni e mezzo che abbiamo avuto dopo il Bayern abbiamo provato a prepararci al meglio per una gara che sarà intensa.