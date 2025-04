Bologna-Inter, formazioni UFFICIALI: il sostituto di Thuram

Tutto pronto al Dall’Ara, per Bologna-Inter, gara valida per la 33a giornata del campionato di Serie A, tra le più delicate nel rush finale dei nerazzurri verso lo Scudetto. Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma domenica 20 aprile alle 18.00, a pochi giorni dall’impresa in Champions League con il Bayern Monaco.

Inzaghi, però, non sceglie la via del turnover e cambia solo due giocatori rispetto alla sfida di mercoledì. Il primo è Carlos Augusto al posto di Dimarco, mentre l’altro è obbligato: Correa prenderà il posto dell’infortunato Thuram.

Di seguito le formazioni ufficiali di Bologna-Inter, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi anche tramite la cronaca live.