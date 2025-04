Nuovo affare immediato con lo United: “Ok al trasferimento”

Sarà un’estate importante quella che attende l’Inter in fase di calciomercato. La volontà, dichiarata anche dal presidente Marotta, è quella di rinnovare in modo profondo la rosa, puntando su profili giovani da valorizzare in casa. Un po’ quello che è successo già con Yann Bisseck, arrivato in punta di piedi e diventato ormai un elemento molto importante della rosa di Inzaghi.

Il centrale tedesco è cresciuto molto in questi quasi due anni all’Inter e ora il suo profilo ha cominciato a far parlare di sé anche all’estero. Ecco perché, come scrive calciomercato.it, Bisseck sembra essere finito nel mirino del Manchester United.

Come scrive il sito di mercato, c’è “l’ok di Amorim per il trasferimento del giocatore”. I Red Devils sono a caccia di rinforzi immediati e per questo la trattativa potrebbe subire un’accelerata già a breve. C’è da capire, ovviamente, se e a quale cifra l’Inter sia disposta a cedere Bisseck.