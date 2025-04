È Bologna-Inter anche sul mercato: pronte QUATTRO trattative

Allo stadio Dall’Ara, alle ore 18, l’Inter si troverà di fronte una sfida decisiva nel rush finale per la lotta Scudetto. Il Bologna, infatti, è uno degli avversari più ostici nel calendario nerazzurro, specie tra le mura amiche. I destini delle due squadre, però, non sembrano essere destinati a incrociarsi solo sul campo, ma anche in sede di mercato.

Come riportato da calciomercato.com, sono quattro le potenziali trattative tra Inter e Bologna. Una di queste riguarda il futuro di Giovanni Fabbian, sul quale l’Inter vanta un diritto di recompra da 12 milioni di euro, esercitabile fino al 1° luglio 2025.

Da approfondire, invece, gli interessi nerazzurri per Sam Beukema e Santiago Castro. Il difensore olandese è nella lista dei possibili eredi di Acerbi e De Vrij, con il suo valore che si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro. Quest’ultima cifra, inoltre, sembra essere anche la richiesta minima per l’attaccante argentino.

Proprio in merito all’affare Castro, allora, potrebbe aprirsi un nuovo scenario. Per portarlo all’Inter, infatti, la dirigenza nerazzurra potrebbe mettere sul piatto uno dei suoi gioielli: Francesco Pio Esposito. Il classe 2005 è pronto a sbarcare in Serie A dopo un’ottima stagione allo Spezia.