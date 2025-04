Probabili formazioni Bologna-Inter: turnover massiccio

Dopo aver blindato la qualificazione alle semifinali di Champions League con un’altra prestazione eroica a San Siro contro il Bayern Monaco, l’Inter ha l’obbligo di recuperare quante più energie possibili e prepararsi all’insidiosa trasferta in programma nel giorno di Pasqua contro il Bologna, domenica 20 aprile alle ore 18.00 al Dall’Ara (qui le informazioni sulla diretta tv di Bologna-Inter).

A fronte dell’enorme dispendio di forze fisiche e mentali, si prevedono diversi cambi di formazione rispetto alla squadra schierata in Champions League da Simone Inzaghi lo scorso mercoledì. In difesa potrebbero rivedersi dal primo minuto Bisseck e de Vrij, mentre Carlos Augusto dovrebbe far rifiatare uno tra Bastoni e Dimarco. Nuova chance per Frattesi a centrocampo, con Zalewski in corsa per la seconda da titolare di fila. In avanti, invece, Arnautovic potrebbe far coppia nuovamente con Lautaro.

Queste le probabili formazioni di Bologna-Inter: