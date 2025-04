Ribaltone Mkhitaryan: se si ritira l’Inter ha già l’erede

Sarà un mercato per certi versi rivoluzionario quello che attende l’Inter la prossima estate. Tutto, infatti, sembra proprendere per una sessione di acquisti corposa, come poche volte si è visto nelle ultime stagioni. Questo anche in virtù della volontà di Oaktree di rinnovare e ringiovanire la rosa attuale.

Occhi puntati, allora, anche sul futuro di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno è un pilastro del centrocampo nerazzurro, ma i 36 anni compiuti a gennaio costringono a guardare anche al futuro. Infatti, secondo calciomercato.com, non sarebbe da escludere un suo ritiro.

Uno scenario abbastanza sorprendente, viste anche le sue condizioni fisiche, al quale però l’Inter sembra essere preparata. I nerazzurri, infatti, avrebbero già aperto i casting per un suo possibile erede, che andrebbe ad aggiungersi alla trattativa già conclusa per Petar Sucic.

In particolare, c’è un nome che fa sognare la dirigenza nerazzurra e che potrebbe rappresentare un investimento importante, coadiuvato dai grandi incassi derivanti dalla Champions League. Si tratta di Nico Paz del Como, accostato all’Inter ormai da diversi mesi.