Dove vedere Bologna-Inter: diretta TV e streaming del match

Quando si gioca Bologna-Inter, 33^ giornata Serie A

Dopo l’impresa in Champions League contro il Bayern Monaco, l’Inter è pronta a rituffarsi sul campionato per provare a consolidare il primo posto in classifica in Serie A. Gara ostica nella lotta Scudetto per la squadra di Simone Inzaghi, dal momento che i nerazzurri vanno in casa del Bologna, capace di fermare il Napoli due settimane fa.

Il calcio d’inizio di Bologna-Inter, gara valida per la 33^ giornata di Serie A, è fissato per domenica 20 aprile alle ore 18:00.

Bologna-Inter, dove vederla: Dazn o Sky?

Bologna-Inter verrà trasmessa domenica 20 aprile alle ore 18:00 in diretta tv sia da DAZN che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Sui canali satellitari sarà possibile vedere la partita sui canali 202 e 251 della piattaforma Sky.

Il match di San Siro (qui le probabili formazioni di Bologna-Inter) sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN. Lo streaming per gli abbonati Sky è invece possibile con l’app di Sky GO oppure con Now TV.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Bologna-Inter in diretta insieme a voi!