Il nuovo difensore dell’Inter può arrivare con uno SCAMBIO

Nelle ultime ore si è parlato molto della possibilità che l’Inter ha di mantenere in rosa anche l’anno prossimo sia De Vrij che Acerbi nonostante l’età avanzata dei due difensore nerazzurri. Tuttavia, i dirigenti del club di viale della Liberazione hanno in mente anche un rinforzo più giovane per evitare nuovi problemi con gli infortuni.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Resto del Carlino, domani Inter e Bologna potranno incontrarsi in occasione della partita di campionato al Dall’Ara per parlare anche di mercato. I due club infatti possono progettare uno scambio che porterebbe in nerazzurro un nuovo difensore visto che piacciono sia Beukema che Lucumì.

Nella lista di mercato del Bologna ci sono invece segnato i nomi di Asllani e di Pio Esposito. Possibile quindi che le due società vadano a cercare un punto di intesa per formalizzare poi nel corso della sessione estiva un affare che potrebbe far comodo ad entrambe in vista della prossima stagione 2025/26.