Dalla Serie C all’Inter: obiettivo nerazzurro a SORPRESA

La strategia di ringiovanimento della rosa dell’Inter per volere di Oaktree è ormai nota e già annunciata a più riprese. In estate infatti ci saranno diversi movimenti tra entrate e uscite, utili per abbassare l’età media dell’organico nerazzurro di cui dispone mister Simone Inzaghi in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.com, c’è inoltre un nuovo obiettivo molto giovane che l’Inter ha segnato nella sua lista di mercato. La particolarità è che questo baby-talento è un calciatore di Serie C. Il suo nome è Mattia Esposito ed è di proprietà del Sorrento, squadra nella quale ha esordito tra i professionisti.

Non ha nessun legame di parentela con i tre fratelli Esposito (Sebastiano, Pio e Salvatore) però anche lui potrebbe legare il suo nome all’Inter se l’affare dovesse andare in porto. Si tratta di un attaccante esterno di talento e che è nato nel 2008, molto probabilmente in nerazzurro potrà giocare nella seconda squadra qualora l’Inter affondasse il colpo.