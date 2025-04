Flick: “Barcellona-Inter? Non sarà semplice per un motivo”

L’allenatore del Barcellona, Hansi Flick, in queste ore è intervenuto in conferenza stampa per presentare la prossima partita della sua squadra, contro il Celta Vigo in campionato. Non sono però ovviamente mancate anche delle domande al tecnico blaugrana su Barcellona-Inter, prossimo confronto in Champions League.

L’allenatore tedesco ha risposto usando parole molto lusinghiere per i nerazzurri: “Apprezzo tantissimo l’Inter, sia per come giocano sia per quello che stanno facendo. Sono una squadra molto esperta, difendono in modo eccezionale. Sono ben organizzati, non solo in fase difensiva ma anche quando hanno il possesso del pallone: sono davvero intelligenti tatticamente. Nel complesso l’Inter è una squadra fantastica. Hanno attaccanti straordinari. Anche la loro difesa è di altissimo livello”.

Flick ha poi spiegato anche cosa teme dell’Inter e ha fatto complimenti a Inzaghi e Pavard: “L’Inter è guidata da un grande allenatore. Quello che ha fatto Inzaghi negli ultimi anni è stato davvero incredibile. E stanno continuando a fare molto bene, il che non è affatto semplice. Ho un affetto particolare per Benjamin Pavard: è stato un mio giocatore e lo considero un professionista esemplare. Sai sempre cosa aspettarti da lui, mi farà davvero piacere rivederlo in queste due partite“.