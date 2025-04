“Affare da 35-40 milioni”: il Milan lo ruba all’Inter

Mercoledì prossimo andrà in scena l’ennesimo derby della stagione tra Inter e Milan con la sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia, dopo il pareggio per 1-1 all’andata. Quello sul campo non sarà però l’unico duello tra le due società meneghine visto che è previsto anche uno scontro di mercato nelle prossime settimane.

Come sottolinea oggi l’edizione di Tuttosport, il Milan ha messo nella sua lista obiettivi il profilo di Samuele Ricci per rinforzare il centrocampo. Il club rossonero desidera aumentare il numero di italiani nella sua rosa e così sarebbe pronto a trattare con il Torino per il regista che piace da tempo pure all’Inter.

La richiesta di Urbano Cairo, che nel frattempo ha chiesto a Marotta un attaccante, è però molto alta: si tratta di circa 35-40 milioni di euro. Ricci è infatti il regista titolare del Toro e anche nel giro della Nazionale di Spalletti. Per il Milan non sarà semplice quella spesa senza i ricavi Champions dell’anno prossimo e l’Inter così può inserirsi.