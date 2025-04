Il Torino bussa alla porta dell’Inter: ha chiesto l’attaccante

Si avvicina la sessione estiva di mercato e per le squadre di Serie A spuntano quindi i primi rumours su possibili obiettivi in entrata o presunte trattative in uscita. L‘Inter intanto deve fare i conti con il pressing di un altro club di Serie A come il Torino che da tempo sta chiedendo ai nerazzurri un loro giovane giocatore.

Il club granata del presidente Urbano Cairo ha infatti avviato nuovamente i contatti con l’Inter per Francesco Pio Esposito, talentuoso centravanti di proprietà nerazzurra. Si tratta di un vecchio pallino del DT del Toro, Davide Vagnati, che viene giudicato il perfetto attaccante da far crescere al fianco di Duvan Zapata.

Nonostante un rinnovo di Esposito fino al 2030 con l’Inter, e la ferma volontà dei nerazzurri di non perderne il controllo, il Torino vorrebbe comunque aggiungere un’opzione di riscatto oltre al prestito, secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport. Si tratta ma resta distanza tra le due parti per il talento classe 2005.