Scelto il futuro di De Vrij: c’è l’ANNUNCIO ufficiale

Nonostante l’età non più giovanissima, in questa stagione l’Inter ha potuto contare su due colonne portanti della sua difesa come Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. Il difensore olandese ha inoltre il suo contratto attualmente in scadenza a giugno ma la società può sfruttare un’opzione per il prolungamento di un’altra stagione e mandare avanti visto l’ottimo rendimento del numero 6 nerazzurro.

Questo è quanto ha confermato, ai microfoni di Radio Sportiva, l’agente Federico Pastorello che ha di fatto annunciato la permanenza di De Vrij per un’altra stagione: “Stefan è da molti anni all’Inter, è contento, ma anche se c’è abbondanza in difesa, con 60 partite da giocare all’anno c’è spazio per tutti. Non ci sono dubbi sulla sua permanenza, rimarrà per almeno un altro anno e poi vedremo”.

Un altro assistito di Pastorello è Francesco Acerbi che viene elogiato così dal suo procuratore: “I suoi anni all’Inter sono da incorniciare, il suo arrivo in nerazzurro era stato un po’ forzato da Simone Inzaghi, diciamolo pure, ma il mister ne conosceva bene le qualità, cercava un giocatore in quel ruolo preciso. Trattare con la Lazio è sempre complicato ma la ferma volontà di Inzaghi ha prevalso. Sono quei colpi che si ricorderanno a lungo e nel tempo, ha avuto un rendimento straordinario all’Inter da quando è arrivato”.