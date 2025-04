L’Inter torna su un vecchio obiettivo: ma c’è una rivale inglese

Nelle ultime sessioni di mercato l’Inter ha sondato tanti giocatori che potenzialmente potevano essere degli obiettivi interessanti per i nerazzurri, ci sono alcuni profili però che avevano delle caratteristiche molto utili alla squadra di Inzaghi e per i quali ci sono state delle trattative vere e proprio ma non tutte sono andate a buon fine.

Un giocatore che il tecnico piacentino aveva indicato alla dirigenza come rinforzo molto prezioso era Albert Gudmundsson, fantasista un anno fa al Genoa ma che alla fine si è trasferito nella Fiorentina. Le sue doti nell’uno contro uno e la facilità nel dribbling mancano nella rosa dell’Inter e per questo potrebbe tornare di moda in estate.

Questo è quanto sostiene il media britannico TeamTalk che tratta questa notizia in quanto c’è una squadra che sta facendo da concorrenza all’Inter ed è l’Everton. Il club di Premier League ha messo gli occhi su Gudmundsson e in estate cercherà di convincerlo a volare in Inghilterra, salvo migliore offerta dai nerazzurri.