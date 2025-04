Dalla Spagna: retroscena di mercato ASSURDO Lautaro-Barcellona

Che in passato le due grandi di Spagna – Real Madrid e Barcellona – abbiano tentato a più riprese di mettere sotto contratto Lautaro Martinez non è una novità che si scopre oggi. Tuttavia, dalla penisola iberica arrivano in queste delle notizie su un retroscena molto dettagliato che riguarda il capitano dell’Inter.

Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, nel 2020 il Barcellona era desideroso di chiudere un affare con l’Inter per Lautaro Martinez offrendo più di 60 milioni di euro e bonus per portare in Catalogna l’attaccante argentino. L’avvento del Covid-19 e della pandemia ha però fatto sprofondare le finanze del club spagnolo.

Resta da capire se realmente l’Inter e lo stesso Lautaro avrebbero voluto accettare questo trasferimento. Secondo il giornale iberico però il numero 10 argentino era stato scelto dalla dirigenza come dopo-Suarez per giocare al centro dell’attacco del Barcellona prima della grandi crisi economica che ancora oggi coinvolge il club.

Adesso che il Toro è capitano e assoluto punto fermo incedibile dell’Inter, avrà modo di farsi valere ancora di più sfidando gli spagnoli nella semifinale di Champions League con la prima partita a Barcellona e la seconda a San Siro. Sarà una doppia sfida che Lautaro per fortuna dei tifosi nerazzurri giocherà con la loro maglia.