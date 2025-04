Cade la Primavera dell’Inter: come cambia la classifica

La quartultima giornata di campionato è amara per l’Inter Primavera che perde in casa 0-1 contro l’Atalanta. Decide il match il calcio di rigore segnato da Simonetto all’86’ in favore degli orobici al termine di una sfida che è stata equilibrata e che non ha visto meritare la sconfitta dei ragazzi di Andrea Zanchetta.

Nelle ultime quattro partite di campionato l’Inter andrà a giocarsi il secondo posto (l’ultimo utile per volare direttamente nelle semifinali playoff saltando le prime gare) contro Juventus, Roma, Sampdoria e Cesena. Non un calendario semplice soprattutto considerando che la Juve è in lotta con i nerazzurri e la Roma è prima.

La classifica del campionato Primavera 1 ora vede l’Inter resta ferma a quota 66 punti a -4 dalla Roma capolista e a +3 sul Sassuolo terzo ma entrambe scenderanno poi in campo lunedì a Pasquetta. Anche la Juventus, attualmente quinta a -8 proverà a vincere per accorciare in vista dello scontro diretto di settimana prossima in casa nerazzurra.