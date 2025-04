Il Real Madrid piomba in casa Inter: OFFERTA da 80 milioni

La crescita vertiginosa dell’Inter negli ultimi anni sia in Italia che in Europa ha permesso ai nerazzurri di veder aumentare molto il valore della sua rosa ma anche di rischiare eventuali avances da parte di grandi club stranieri per alcuni dei suoi giocatori migliori. Questo è quanto pare intenzionato a fare il Real Madrid in estate.

Dalla Spagna fanno sapere di un Real Madrid che ha intenzione di migliorare la sua rosa con nuovi innesti nel corso dell’estate, specialmente dopo l’eliminazione della Champions League. Il nuovo giocatore finito nel mirino dei Blancos è Nicolò Barella, secondo quanto riportato dal media iberico Fichajes.net.

Il club della capitale spagnola vuole nuovi rinforzi per la nuova stagione e ha messo in lista obiettivi anche il centrocampista dell’Inter. Si parla di un’offerta di circa 80 milioni di euro che il Real Madrid potrebbe avanzare al club nerazzurro entro l’estate prima di fare poi anche una ricca proposta al giocatore sardo.

L’opinione di Passione Inter

Queste voci dalla Spagna sembrano però lasciare un po’ il tempo che trovano perché sarà pur vero che il Real Madrid cercherà nuovi rinforzi quest’estate per rifarsi dopo l’uscita con l’Arsenal ai quarti di Champions League ma pare difficile pensare che l’Inter o lo stesso Barella decidano di separare le proprie strade in questo momento di crescita per entrambi.