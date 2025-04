Inzaghi meglio di Mourinho e come Ferguson: il DATO in Champions

Nelle ultime edizioni della Champions League l’Inter è senza dubbio cresciuta molto e ha sempre messo in difficoltà tutte le squadre che ha affrontato. Questi miglioramenti anche in campo europeo per i nerazzurri sono arrivati grazie all’avvento in panchina di Simone Inzaghi che ha fatto fare il salto di qualità alla squadra.

Il fatto che l’allenatore piacentino sia ad altissimi livelli in Europa, ora lo certificano anche i numeri. Come calcolato da Transfermarkt, Inzaghi ora è il sesto allenatore italiano di sempre per punti fatti (91) in Champions League – conteggio eseguito calcolando come tutte le vittorie valgano 3 punti – e raggiunge Mancini in questa posizione.

Davanti a loro ci sono solamente Ancelotti, Allegri, Capello, Lippi e Spalletti. Un dato che però rende grande merito all’allenatore dell’Inter è quello relativo alla media punti visto che, con i recenti successi della sua squadra in questa edizione della Champions League, si è messo alle spalle diversi nomi importanti.

Attualmente infatti Inzaghi ha una media punti pari a 1,86 per gara in Champions League e si tratta di un dato pari a quella di una leggenda come Sir Alex Ferguson che si trova al secondo posto globale per numero di punti ottenuti. Un’icona del mondo Inter come Mourinho si ferma invece a 1,83 punti di media e quindi ora Inzaghi lo ha superato.