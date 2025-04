Liverpool sul titolare dell’Inter: l’offerta e la richiesta

Continuano le voci di mercato provenienti dall’estero su un interessamento delle big europee per i migliori giocatori dell’Inter. Dopo quelle su Barella direzione Spagna, adesso è una big di Premier League come il Liverpool che sembra intenzionata ad acquistare un giocatore titolare della formazione nerazzurra.

Il club inglese che è molto vicino alla vittoria del campionato avrebbe infatti intenzione di mettere sotto contratto Marcus Thuram con un’offerta da circa 80 milioni di euro. L’Inter invece, che ricordiamo vuole togliere la clausola rescissoria dal suo contratto, ne chiederebbe almeno 100. A riportarlo è Fichajes.net.

L’opinione di Passione Inter

Anche in questo caso, pur registrando questa voce proveniente dall’estero, pare difficile pensare che l’Inter voglia cedere Thuram quest’estate, a meno che non sia il giocatore a chiederlo. La volontà della società è infatti chiara da tempo: rinnovare il contratto (togliendo la clausola rescissoria) per blindare il suo numero 9 per il presente e il futuro.