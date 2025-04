Barca-Inter, bomber KO: ansia per la semifinale di Champions

Mancano una decina di giorni al primo atto della semifinale di Champions League, con l’Inter che il 30 aprile si giocherà un pezzo importante di qualificazione in casa del Barcellona. Una sfida di altissimo livello, che rischia però di perdere uno dei suoi protagonisti principali.

Nella gara di ieri di Liga, Robert Lewandowski è dovuto uscire dal campo per via di problemi fisici. Il polacco è stato sostituito al 78′ di Barcellona-Celta Vigo, facendo salire l’ansia a tutto il popolo blaugrana. Nel post-partita, Hans Flick non si è voluto sbilanciare sulle sue condizioni, preferendo aspettare gli esami strumentali.

Secondo il giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmieri, dall’entourage del giocatore c’è la preoccupazione che Lewandowski possa rimanete fuori un paio di settimane. Se così fosse, salterebbe l’andata della semifinale di Champions League.