L’Inter recupera Dumfries: fissata la data del rientro

L’assenza dai campi sembra ormai vicina al termine. il rientro di Denzel Dumfries è ormai prossimo, dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre un mese. L’Inter, infatti, non ha a disposizione l’olandese dallo scontro diretto con l’Atalanta.

La causa è stata la distrazione al bicipite femorale della coscia destra, che lo ha costretto a una pausa forzata nel momento migliore della sua stagione. Ora, però, Dumfries sembra pronto a ripartire e avrebbe fissato due date sul calendario per il rientro.

Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la volontà del giocatore sia quella di esserci già per Inter-Roma di sabato 26 aprile. Se non sarà così, Inzaghi dovrà attendere qualche giorno in più, ovvero fino alla semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona, mercoledì 30 aprile.